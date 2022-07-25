Yenimahalle, Sünnet Şöleni'ne gün sayıyor

Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor.

20 Ağustos'ta Yakacık Mesire Alanı'nda saat 16.00'da düzenlenecek olan sünnet şöleninde miniklerin giyeceği kıyafetler ve hediyeler, Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda ailelere dağıtıldı. Toplamda 600 çocuğu sünnet ettiren belediye, çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini hediye etti.

Ailelerden Başkan Yaşar'a teşekkür

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür eden aileler, "Allah razı olsun. Bu mutlu günümüzde Yenimahalle Belediyesi hep yanımızda oldu. Sünnet maddi olarak bütçemizi zorluyordu. Şimdi belediye sayesinde bu zorluğu kolaylıkla çözdük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"İnşallah düğünlerini de beraber yaparız"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnet oldular. Biz de bu süreçte elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle'de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel