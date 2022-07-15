Yenimahalle Dört Sağlık Ocağına Daha Kavuşuyor

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabilmeleri amacıyla yeni aile sağlığı merkezlerinin yapımına devam ediyor.

Susuz, Barış, Mehmet Akif Ersoy ve 25 Mart mahallelerinde inşaatı devam eden dört aile sağlığı merkezinin inşaatlarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapıların yakın zamanda tamamlanması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirtti.

"İNSAN ODAKLI HİZMETLER YEREL YÖNETİMLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Sağlık hizmetlerinin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmamasına rağmen, Yenimahalle Belediyesi'nin bu konuda elinden geleni yaptığını dile getiren Yaşar, "İnsan odaklı hizmetler yerel yönetimlerin olmazsa olmazıdır. Benim için halk sağlığı birinci önceliktir. İnsan için sağlık temel haklardan bir tanesidir. Ben de bunun bilincinde olan bir belediye başkanı olarak sağlık alanında önemli çalışmalara imza atıyorum. Sağlık ocakları yaparak İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde temel sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır" dedi.

"SAĞLIKTAN BÜYÜK ZENGİNLİK YOKTUR"

Aile sağlığı merkezlerinin Yenimahallelilere hayırlı olması temennisinde de bulunan Başkan Yaşar, "Sağlık ocaklarımız en kısa sürede inşaatları tamamlanıp hizmete girecek. Sağlığımızın kıymetini bilelim çünkü sağlıktan büyük zenginlik yoktur" diye konuştu.

İlçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan aile sağlığı merkezleri, acil müdahale odası, poliklinik muayene odaları, aşı bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, gebe izlem odası ve bekleme salonundan oluşuyor.

ANKA / Yerel