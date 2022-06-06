Yenimahalle'den 2022 Çevre Şenliği - Haberler

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü iş birliği ile Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Şenliği düzenledi. Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen Çevre Şenliği'ne ilçe okullarından ve Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören 600 çocuk katıldı.

Çevre konusunda farkındalık oluşturulması ve çocuklarda çevre bilinci yaratılması amacıyla düzenlenen 2022 Çevre Şenliği, Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, ASKİ, TEMA ve geri dönüşüm, elektronik atık konusunda hizmet veren birçok firmanın paydaşlığında düzenlendi.

ÇOCUKLAR TEMİZ ÇEVRE İÇİN BULUŞTU

Yenimahalleli miniklerin doyasıya eğlendiği ve birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiği şenliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte katıldı.

Geri dönüştürülebilir atıklara dikkat çekmek ve çevre kirliliğine vurgu yapmak amacıyla kreş öğrencilerinin geri dönüşüm defilesi ve TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile başlayan 2022 Çevre Şenliği'nde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar öğrencilere kısa bir konuşma yaptı.

YAŞAR: "GELECEĞE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ"

Başkan Yaşar, konuşmasında şunları söyledi:

"Çevreyi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Dünyamızda her geçen gün nüfus ve tüketim oranı artıyor. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletiyoruz. Bu nedenle çevreyi temiz tutmamız, atıkları mümkün olduğunca sınıflandırarak geri dönüşüme katkı sunmamız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük önem arz ediyor. Yenimahalle Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunda bir ilki başardık. Sıfır Atık Projesini çok önemsiyoruz. Belediyemize ait ek hizmet binaları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Spor Kompleksleri, YENİMEK noktaları başta olmak üzere hizmet binalarının tamamına yakınına 'Sıfır Atık Belgesi' alınmış, ilçe genelinde sıfır atık sistemi oluşturulmuş ve onay alınmıştır. Macun Mahallesi'nde hizmete açtığımız yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Kampüs Alanımızda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini kurarak vatandaşın hizmetine açtık. Çevre ve iklim konusunda daha etkin çalışmayı hedefleyerek belediyemiz bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle çocuklarımıza geri dönüşümün ve çevre bilincinin aşılanması büyük taşıyor. Bu düşünceyle çalışıyor ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz."

Başkan Yaşar, etkinliğin sonunda Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Spor Kulübü, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, YENİMEK merkezleri, ASKİ ve geri dönüşüm firmalarının kurduğu stantları tek tek gezerek, geri dönüştürülebilen atıklarla yapılan ürünleri inceledi.

ANKA / Yerel