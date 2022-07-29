Yenimahalle'de Yaz Konserleri Devam Ediyor

Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza Merhaba' konserleri devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, yurttaşlara müzikle dolu yaz akşamları yaşatıyor. Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının sahne aldığı yaz konserlerinin son durağı Şentepe Kapalı Pazar Yeri oldu. Sanatçılar Sezen Yurtsever, Evren Çelik ve Cem Özbek'in seslendirdiği şarkılar ve türküler ilçe sakinlerinin beğenisini topladı.

Konserde Şentepe sakinleri, beğenilen Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerinin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla eğlendi. Yoğun ilgi gören yaz konserine, minik Yenimahalleliler de dans ederek ve oyun oynayarak eşlik etti.

Yaza Merhaba Konserleri, 30-31 Temmuz Cumartesi/Pazar Batıkent Meydan, 2 Ağustos Salı Ragıp Tüzün Parkı, 4 Ağustos Perşembe Serhat Mahallesi'nde 20.30'da devam edecek.