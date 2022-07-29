Yenimahalle'de Yaz Konserleri Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenimahalle'de Yaz Konserleri Devam Ediyor

Yenimahalle'de Yaz Konserleri Devam Ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 'Yaza Merhaba' konserleri devam ediyor.

 - Güncelleme:

Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza Merhaba' konserleri devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, yurttaşlara müzikle dolu yaz akşamları yaşatıyor. Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının sahne aldığı yaz konserlerinin son durağı Şentepe Kapalı Pazar Yeri oldu. Sanatçılar Sezen Yurtsever, Evren Çelik ve Cem Özbek'in seslendirdiği şarkılar ve türküler ilçe sakinlerinin beğenisini topladı.

Konserde Şentepe sakinleri, beğenilen Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerinin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla eğlendi. Yoğun ilgi gören yaz konserine, minik Yenimahalleliler de dans ederek ve oyun oynayarak eşlik etti.

Yaza Merhaba Konserleri, 30-31 Temmuz Cumartesi/Pazar Batıkent Meydan, 2 Ağustos Salı Ragıp Tüzün Parkı, 4 Ağustos Perşembe Serhat Mahallesi'nde 20.30'da devam edecek.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title