Yenimahalle'de Yaşlılara Saygı Haftası kutlandı

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Yenimahalle Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yenimahalleli yaşlı vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Karşıyaka, Gazi, Serhat, Ata, Yenimahalle ve Turgut Özal mahallelerinde 5 bine yakın üyeye hizmet veren İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinde Yaşlılar Haftası kutlandı. Etkinlikler kapsamında ikinci bahar müdavimleri, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (Yenimek) Müzik Öğretmeni Görkem Turan'ın müzik dinletisi eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Şarkı ve türkülerin hep bir ağızdan söylendiği etkinlikte oyunlar oynandı, halaylar çekildi.

"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz"

Yenimahalle Belediyesi olarak yaşlı dayanışma merkezlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz belediye olarak yaş almış vatandaşlarımızı sadece 18-24 Mart tarihinde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Her zaman yaş almış vatandaşlarımızın yanındayız. Anneye ve babaya saygı bizim kültürümüzün de, dinimizin de esaslarındandır. Yaş almışlara sahip çıkmak sosyal devletin de zorunluluğudur. Yaşlılarımızın hayatlarını keyifle sürdürebilecekleri alanlar oluşturmak ve onları sosyal hayata dahil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - ANKARA