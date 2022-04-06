Yenimahalle'de mahalle iftarları başlıyor

YENİMAHALLE, ANKARA (İHA) - Pandemi nedeniyle toplu iftarlara ara veren Yenimahalle Belediyesi, açık hava mahalle iftarlarına yeniden başlıyor.

Pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından Yenimahalle'de açık hava mahalle iftarları yeniden başlıyor. Binlerce ilçe sakinini aynı sofrada buluşturan mahalle iftarlarının ilki Batıkent Kapalı Pazaryeri'nde yapılacak. Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 17 farklı mahallede kurulacak olan iftar sofralarında 20 bine yakın mahalle sakini hep beraber dualar eşliğinde oruçlarını açacak.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara gezici ekipler hizmet edecek

Ramazan ayının paylaşım, hoşgörü ve kardeşlik ayı olduğu bilinciyle her gün 300 aileye yardım kolisi dağıtan Yenimahalle Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmadı. Belediye, mahalle iftarlarına gelemeyen vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini de gönderiyor. Gezici ekiplerle bu yıl da günlük bin 500 kişiye iftar yemeği taşıyan belediye, böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı Ramazan'da toplumun her kesimine ulaşıyor.

Tüm ilçe sakinlerini mahalle iftarlarında buluşmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kin ve nefretten uzak durmalıyız. Birbirimize daha saygılı, merhametle yaklaşmalıyız. Bu Ramazan'ın birliğimize, kardeşliğimize, hemşerilik bilincinin artmasına vesile olmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız namazların, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA