Yenimahalle'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başlıyor.

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başlıyor.

Kurban satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulacak 300 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda çadır yerleri hazırlanıyor. 22 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvurması gerekiyor.

BAŞVURULAR GEREKLİ BELGELERLE YAPILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyen kişilerin Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'na yoğun ilgisi bekleniyor. Kurbanlarını sergileyecekleri çadır yerleri için başvuru yapacak olan besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport-hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 2 Haziran saat 16.00'ya kadar Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ 6 HAZİRAN'DA

Kurban Bayramı'nda her yıl yüzlerce hayvanın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı için başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi, 6 Haziran Salı günü saat 10.30'da Yenimahalle Kapalı Pazar Alanı'nda noter huzurunda yapılacak. Sonuçlar 8 Haziran'da Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında ve Yenimahalle Belediye Başkanlık Binası Pazar Denetim Amirliği'nde liste halinde yayınlanacak.

13 Haziran'da alanda çadırlar kurulmaya başlarken yine aynı tarihte kurbanlıklar alana giriş yapacak.