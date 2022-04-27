Yenimahalle'de Bayram Temizliği

Yenimahalle Belediyesi, ilçeyi bayrama hazırlamak amacıyla başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki cami ve mescitler, Ramazan Bayramı öncesinde tek tek elden geçiyor.

Belediye ekipleri, ilçedeki toplam 240 caminin halılarını süpürüp kuru temizlemesini yaptı. Ayrıca camiler haşerelere karşı ilaçlandı. Ekipler, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da unutmadı.

YENİMAHALLELİ HİZMETLERDEN MEMNUN

Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar "Başkanımızın ve ekibinin hizmetlerinden memnunuz. Yenimahalle Belediyesi'nin camilerimizde ve mezarlıklarda yıllardır yaptığı temizlik çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnızca camilerimizde değil, okullarımızda, cadde ve sokaklarımızda yapılan çalışmalar da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

BAYRAM YENİMAHALLE'DE GÜZEL

Bayram hazırlıklarını yakından takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren cami ve mescitlerimizin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla yaptık. Ramazan Ayı boyunca temizlik çalışmalarımızı artırdık. Şimdi de bayram öncesi Yenimahalle'de kapsamlı bir bayram temizliği çalışması yürütüyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.