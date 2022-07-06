Yenimahalle'de Bayram Öncesi Esnafa Yakın Takip - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenimahalle'de Bayram Öncesi Esnafa Yakın Takip

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Yenimahalle'de Bayram Öncesi Esnafa Yakın Takip

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe esnafını yakın takibe aldı. İlçe genelinde bayram hazırlıkları devam ederken; bölgedeki kuruyemiş, tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe esnafını yakın takibe aldı. İlçe genelinde bayram hazırlıkları  devam ederken; bölgedeki kuruyemiş, tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi yapıldı.

Yenimahalleliler'in bayram nedeniyle talebin arttığı pasta ve tatlı ürünlerinin hijyenik şartlarda üretilmesi ve satışa sunulması için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, tatlı, börek ve şekerleme imalathanelerinin yoğunlaştığı bölgelerde sıkı denetim yapıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, hijyen şartlarına uymayan işletmelere de işlem yaptı.

TATLI VE ŞEKER İMALATHANELERİNE SIKI DENETİM

İlçe genelindeki imalat ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, terazi ayarlarına, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerini kontrol etti.

"DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirlerin alındığını kaydetti.

Denetimlerle hem vatandaş hem esnaf için olumsuzlukların önüne geçmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Yaşar, vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcayan zabıta ekiplerinin denetimleri sürdüreceğini söyledi.

ANKA / Yerel

Yenimahalle Hisarcık Zabıta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title