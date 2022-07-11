Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini eleyerek bölge birincisi oldu. TUBİL'in genç yetenekleri, 28 Ekim 2022'de Marmaris'te yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 25-26 Haziran 2022 tarihinde Konya Akşehir'de düzenlenen bölge yarışmasında, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini eleyerek bölge birincisi oldu.

9-12 yaş arası miniklerde Mardin Yöresi, 12-16 yaş arası yıldızlarda ise Antalya Yöresi'ne ait performanslarıyla şampiyonluk kazanan topluluk, kupayı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Taner Bozkuş'tan aldı. Bölge finalinin ardından hedeflerinin Türkiye finali olduğunu söyleyen gençler, desteği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

Başkan Yaşar, "Onlar Yenimahalle'nin gururu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Halk dansları bizim kültürümüz ve bu kültürü devam ettiriyoruz. Biz Yenimahalle'de, öz değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel