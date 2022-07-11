Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini eleyerek bölge birincisi oldu. TUBİL’in genç yetenekleri, 28 Ekim 2022’de Marmaris’te yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini eleyerek bölge birincisi oldu. TUBİL'in genç yetenekleri, 28 Ekim 2022'de Marmaris'te yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 25-26 Haziran 2022 tarihinde Konya Akşehir'de düzenlenen bölge yarışmasında, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini eleyerek bölge birincisi oldu.

9-12 yaş arası miniklerde Mardin Yöresi, 12-16 yaş arası yıldızlarda ise Antalya Yöresi'ne ait performanslarıyla şampiyonluk kazanan topluluk, kupayı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Taner Bozkuş'tan aldı. Bölge finalinin ardından hedeflerinin Türkiye finali olduğunu söyleyen gençler, desteği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

Başkan Yaşar, "Onlar Yenimahalle'nin gururu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Halk dansları bizim kültürümüz ve bu kültürü devam ettiriyoruz. Biz Yenimahalle'de, öz değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Yenimahalle Belediyesi Marmaris Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title