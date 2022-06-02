Yenimahalle Belediyesi Sporcularından Büyük Başarı - Haberler

Yenimahalle Belediyesi yüzme takımının minik sporcularından Umut Ata Sarıkaya, 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda birinciliğe kulaç attı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, 565 lisanslı sporcusuyla büyük başarılara imza atıyor. Futbol, hentbol, dart, boks, badminton, bilardo ve yüzme başta olmak üzere birçok farklı branşlarda düzenlenen müsabakalarda, il birinciliği, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu gibi büyük başarılar kaydeden kulüp sporcuları Yenimahalle'nin ismini başarıyla temsil ediyor.

Yenimahalle Belediyesi yüzme takımının minik sporcularından Umut Ata Sarıkaya da 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda birinci oldu.

Sarıkaya, müsabakalarda 100 m kelebek, 200 m karışık, 200 m serbest ve 50 m kelebek stillerinin her birinde 1'incilik aldı.

SPORCU GENÇLER YENİMAHALLE'DE YETİŞİYOR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yerel yöneticilerin görevi kentlerindeki gençlere sahip çıkmak, onlara sporda da eğitimde de uygun ortamları ve tesisleri hazırlamaktır. Biz Yenimahalle'de spor altyapımızı tamamladık. Tesislerimizden binlerce çocuğumuz faydalanıyor. Öte yandan spor kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Tek amacımız gençlerimizin sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması. Yüzme sporuna gençleri ve çocukları yönlendirmek amacıyla ilçemizin 4 ayrı noktasına olimpik kapalı yüzme havuzu yaptık. 5'inci havuzumuz Ata Mahallesi'nde ve inşaatı devam ediyor. Şimdi bu yatırımların meyvelerini topluyoruz. Minik Umut yine birinciliğe kulaç attı. Kendisini ve ailesini kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel