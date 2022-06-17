Yenimahalle Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireyin Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Yenimahalle Belediyesi, tek hayali askere gitmek olan ancak engeli nedeniyle askerlikten muaf tutulan 44 yaşındaki bedensel engelli Hüseyin Savuk'un asker olma hayalini gerçeğe dönüştürüp, Savuk için asker uğurlaması yaptı.

Engeli sebebiyle askere gidemeyen evli ve 1 çocuk babası Savuk, Yenimahalle Belediyesi'nde yapılan asker kınasının ardından Susuz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yaptı.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Yenimahalle Belediyesi Nergis Düğün Salonu'nda düzenlenen kına gecesinde asker üniformasını giyen Savuk, kızı ve tüm sevenleriyle unutamayacağı bir gün yaşadı.

Belediye çalışanları tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan asker kınasında alkışlar eşliğinde salona giren Hüseyin Savuk doyasıya eğlendi. Organizasyonun ilerleyen saatlerinde asker üniformasıyla "en büyük asker bizim asker" sloganlarıyla piste gelen Savuk'un asker kınası alkışlar eşliğinde yakıldı.

Askerliğe olan tutkusunu anlatan Savuk, "Benim en büyük hayalimi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ve beni bu günümde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

"BİZ YENİMAHALLE'DE BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Programa katılarak Savuk'un heyecanına ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise "Hüseyin kardeşimiz her Türk genci gibi asker olmak ve asker kınası yapılmasını istemiş. Biz de bu organizasyonu yaptık. Onun en büyük hayalini gerçekleştirdik. Onun sevincine belediye olarak ortak olduk. Böyle sevinçlerin çoğalması en büyük temennimizdir. Engeller yardımlaşarak, birleşerek, paylaşarak aşılır. Göreve geldiğim günden bu yana hiçbir zaman ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese dokunacak, fayda sağlayacak hizmetlerle vatandaşıma katkıda bulundum. Biz Yenimahalle'de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizimdir" diye konuştu.

ANKA / Yerel