Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Kursları Başlıyor - Haberler

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Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Kursları Başlıyor

ANKA - Yerel
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Yenimahalle Belediyesi'nin Yaz Kursları Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK yaz kursu kayıtları 7’den 70’e tüm Yenimahalleliler için başladı. 17 Haziran’a kadar kayıtlarını yaptıran vatandaşlar için 27 Haziran Pazartesi günü eğitimler başlayacak.

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK yaz kursu kayıtları 7'den 70'e tüm Yenimahalleliler için başladı. 17 Haziran'a kadar kayıtlarını yaptıran vatandaşlar için 27 Haziran Pazartesi günü eğitimler başlayacak.

Yaz kursları aracılığı ile binlerce yurttaşın yeteneklerini keşfetmesine ve meslek öğrenmesine olanak sağlayan Yenimahalle Belediyesi, Yenimahallelilerin keyifli bir yaz mevsimi geçirmesine fırsat sunuyor.

19 kurs merkezinde düzenlenecek YENİMEK Yaz Kurslarında; el sanatları, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, bilişim teknolojileri, fotoğraf çekimi, mantar yetiştiriciliği, ilk yardım, gümüş takı işlemeciliği, güzellik ve saç bakım hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, emlak danışmanlığı, okuma yazma, müzik ve gösteri sanatları gibi birçok branşta alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

BAŞKAN YAŞAR, YENİMAHALLELİLERİ KURSLARA DAVET ETTİ

Yenimahallelileri yaz kurslarına davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. YENİMEK'e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor" dedi.

ANKA / Yerel

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