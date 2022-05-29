Yenimahalle Belediyesi'ne 'En İyi Sosyal Dönüşüm Ödülü' Verildi - Haberler

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçedeki son gecekondu bölgesi olan Yamaçevler için hayata geçirdiği Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ödül getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliği ile düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde, Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 'En İyi Sosyal Dönüşüm Projesi' ödülüne layık görüldü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu yıl Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler ana temasıyla İstanbul'da düzenlenen kongrede ödülü Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel'in elinden aldı. Yaşar, "Yamaçevler, Yenimahalle'de kalan son gecekondu bölgesi, orayı da modern ve hemşerilerimize yakışır bir hale getirdiğimizde Yenimahalle çarpık kentleşmeyi tarihe gömmüş bir ilçe olacak" dedi.

"110 GECEKONDUMUZ KALDI"

KENTSEV'in 2013'ten itibaren bu alanda ilk ve tek ulusal kongre olan Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nin 7'ncisinde riskli binaların dönüşümü ve akıllı şehirler her yönüyle ele alındı. Kongre kapsamında, bu yıl üçüncü kez 'Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik' ödüllerini almaya hak kazanan belediyeler, 2 ay sürecek yoğun değerlendirme çalışmaları sonucu belli oldu. Yenimahalle Belediyesi de En İyi Sosyal Dönüşüm Projesi Geliştiren Belediye olarak Yamaçevler Projesi ile başarı ödülü aldı. Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"2009 tarihinde göreve geldiğimizde Yenimahalle'de 25 bin gecekondu bulunuyordu. Mehmet Akif Ersoy, Macunköy ve Pamuklar mahallelerimizde yaptığımız kentsel dönüşümlerle ilçemizde çarpık kentleşmeye son vermek için aralıksız çalıştık. Yamaçevler projemiz, bölgemizdeki son gecekondu bölgesi. Burada da gecekondu yıkımlarını yaptık, yaklaşık 110 tane gecekondumuz kaldı. Dönüşümü, o bölgede yıllarca oturmuş; çamurunu, toprağını, altyapı sorunlarını yaşamış hemşerilerimizi üzmeden, mağdur etmeden, onların yıllarca oturdukları mahallelerine terk etmelerine neden olmadan yapmak istediğimiz için insan odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttük. Yamaçevler'de oturan hemşerilerimizin talebi üzerine kendi dönüşümlerini müteahhitler üzerinden yapmalarını sağlamak üzere çalışma yaptık. Müteahhitlerin ilgisini çekmek amacıyla altyapı ve üst yapı çalışmalarını başlattık."

YAMAÇEVLER İÇİN BEŞTEPE ZİYARETİ

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi dağıttığımız tapularla bu bölgede tapusuz gecekondumuz kalmayacak. Bölgeyi müteahhitlere hazır hale getirmek için altyapı ve yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2016 tarihinde bu bölgede yaşanan ve işin uzamasına neden olan bürokratik engellerin kaldırılması amacıyla Beştepe'ye giderek Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim ve bu konuda destek istedim. Sorunlar çözüldü ancak bu sefer de inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle müteahhitlerin bölgeye girmesi yavaşladı. Ancak biz tüm hazırlıklarımızı bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

ŞİMDİ SIRA MODERN KONUTLARDA

Çalışmaların aralıksız devam ettiği Yamaçevler'de gecekonduların yıkımı tamamlanırken 5 bin 200 Yenimahalle sakininin yaşayacağı bölgeyi kapsayan projede bugüne kadar 504 gecekondu sahibi, kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan muhtelif parsellerden imar tapu satışı yapılarak hak sahibi oldu. Yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile birlikte 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire tiplerinde 4 bin konutun bölgeye kazandırılacağı Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 174 bin metrekarelik yeşil alan ve 15 parkı içerisinde barındıracak şekilde yapımı planlanıyor.

ANKA / Yerel