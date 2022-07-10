Yenimahalle Belediyesi'nden, Kurban Bayramı İçin Sağlık Uyarısı

Yenimahalle Belediyesi'nin kurum doktoru Şahin Engin Kargın, bayramda sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin sağlık sorunlarına neden olduğunu hatırlatan Kargın, yurttaşları bayramda sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı.

Dr. Şahin Engin Kargın, şunları söyledi:

"Etin bir gün dinlendirilmesi en uygun olan yöntemdir. Çünkü hayvan ilk kesildiğinde eti serttir. Taze eti de sindirmek zordur. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına, özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca kurbanlık hayvan mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmelidir ve kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Alınması gerekenden daha fazla doymuş yağ, kolesterol ve protein, kalp damar hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturur. Hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmesi gereklidir. Aksi takdirde hastalıklar kaçınılmazdır. Bu yüzden kurban etini tüketirken, et tüketimiyle birlikte sebze tüketiminin de artırılması gerekir. Günde en az 3-3,5 litre su tüketimi de önemlidir. Şerbetli tatlılar ve çikolataların yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir."

ANKA / Yerel