Yenimahalle Belediyesi'nden çocuklara ara tatil hediyesi

Yenimahalle Belediyesi'nin çocuklara hediyesi olan ve Türkiye'nin ilk çocuk müzesi olma özelliği taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, ara tatilde çocukların ilk adresi oldu.

Müzede ilk olarak Hacivat ve Karagöz oyununu izleyen çocuklara geleneksel Osmanlı macunu da ikram edildi. Daha sonra çocuklar, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo, Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji Alanı, Atatürk Köşesi ve Bilim Merkezi'nin bulunduğu müzeyi gezerek, eğitmenler eşliğinde keşif yaptı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin içerisinde yer alan müze, 11-14 Nisan tarihleri arasında saat 09.00, 11.00, 13.00 ve 15.00'de ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Ayrıca çocuklar, 13-15 Nisan tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Salonu'nda açılacak olan Ziraat Mühendisi Harika Ayık'ın 'Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü' temalı fotoğraf sergisini de gezebilecek. Ara tatilde bir dizi etkinliğe imza atan Yenimahalle Belediyesi, 15 Nisan Cuma günü saat 10.00'da ise Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda ortaöğretim öğrencilerine yönelik 'Uğur Böceği ile Ekoloji' semineri gerçekleştirecek.

Başkan Yaşar'dan çocuklara davet

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nin tüm Türkiye'den binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyleyerek, tüm çocukları müzeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Müzemiz açıldığı günden beri alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programlarla binlerce çocuğumuza okula yardımcı eğitim hizmeti sunuyor. Amacımız aydınlık yarınımız olan çocuklarımızın yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, bilim ve sanatla iç içe yaşayan bireyler olarak yetişmesidir" dedi. - ANKARA