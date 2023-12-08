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Yenimahalle Belediyesi Kalite Sınavından Başarıyla Geçti

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Yenimahalle Belediyesi, TSE'nin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda kalite sınavından başarıyla geçti. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, standartlara uygun çalışmanın önemini vurgulayarak, kalite sınavından geçmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yenimahalle Belediyesi, TSE yetkililerinin saha ve masa başı tetkikleri sonucunda kalite sınavından başarıyla geçti.

TSE'nin her yıl yaptığı denetimlerden geçen Yenimahalle Belediyesi, 29-30 Kasım'da gerçekleşen Kalite Yönetim Sistemi ISO EN 9001: 2015 KYS 1. Gözetim Tetkiki kapsamında kalite sınavından geçti.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi 1'inci Gözetim Tetkiki toplantısına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Hüseyin Boran, Kalite Yönetim Temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.

STANDARTLARI YAKALAMAYA VE HEDEFİMİZİ DOĞRU SEÇMEYE ÇALIŞTIK

Toplantıda Yenimahalle'de her şeyin kanuna ve standartlara uygun olması için özveriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Büyük yol aldık, kurumsallaştık. Hangi standartlarda çalışırsak verimli olunacağını biliyoruz. Onun için geçen dönemlerde de TSE'den gelen arkadaşlarla çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Biz de gördükleri doğruları, eksiklikleri anlattılar. Biz kamu kaynaklarını kullanıyoruz, bu yüzden ister genel idare ister yerel idare olalım o kaynakları verimli kullanmakla mükellefiz. Her meslekte olduğu gibi belediyecilikte de belli standartlar belirlenmiş. Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri bu standartları yakalamaya ve hedefimizi doğru seçmeye çalıştık. Bu kapsamda kalite sınavından geçmenin gururunu yaşıyoruz. İki gündür belediyemizde tetkiklerde bulunan TSE ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimin olumlu geçtiğini ve her hangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren TSE Baş Tetkikçisi Ertuğrul Altındağ da "Denetimlerde 2 gün boyunca birimler tetkik edilerek, kalite yönetim sisteminin etkinliği denetlendi. Yenimahalle Belediyesi'nde TSE standartlarına uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görüldü. Başarılarınızın devamını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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