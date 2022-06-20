Yenimahalle Belediyesi, Gündoğan Parkı'nı Baştan Aşağı Yeniliyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Gündoğan Parkı'nı baştan aşağı yeniliyor.

Şentepe bölgesinde bulunan Gündoğan Parkı'nda sürdürülen revize çalışmalarını yerinde denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kayalar Mahallesi'nde bulunan ve şehrin dört bir yanını izleme fırsatı sunan bir konumda bulunan Gündoğan Parkı'nda çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz kısa sürede parkımızı ilçe sakinlerinin hizmetine sunacak. Alt ve üst yapı çalışmalarımızla Şentepe adı gibi şenlendi" diye konuştu.

ŞENTEPELİLER, CAM SEYİR TERASINDAN BAŞKENTİ İZLEYECEK

Gündoğan Parkı'nın konumu itibariyle seyir zevki sunduğunu belirten Yaşar, "Özellikle pandemi sürecinde parklarımızda yenileme çalışmalarımıza hız verdik. Kayalar Mahallemizde bulunan Gündoğan Parkı, konumundan dolayı vatandaşlarımızın güzel vakit geçirdiği bir parkımızdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Gündoğan Parkı'nı baştan aşağı yeniliyor. 18 bin metre kare alana sahip Gündoğan Parkı'na vatandaşlarımızın kentin dört bir yanını keyifle izleyebileceği cam seyir terası yapıyoruz. İlçe sakinlerimiz başkentin güzelliklerini Gündoğan Parkı'ndan izleyecek. Gündoğan Parkı, Şentepelilerin huzurlu bir gün geçirmesi için dört dörtlük bir park olacak. Parkımızda çocuk oyun alanı, fitness alanı, oturma alanlarının yanı sıra şelale de olacak" dedi.

5 YENİ PARKIN YAPIMI SÜRÜYOR

Yenimahalle'de ağaçlandırma alanı ve vatandaşların rahat nefes alması için park sayısını çoğalttıklarını belirten Yaşar, "Yenimahalle'de yeşile ve doğaya büyük önem veriyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz ağaçlandırma seferberliği aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz yıl ilçemize 14 yeni park kazandırdık ve bu yıl da aynı azimle yeşil alan sayısını artırmak adına çalışıyoruz. 2022 yılı Ocak ayından bu yana 5 yeni parkın inşaatına devam ediyoruz ve böylece 6 ay içinde 12 parkımızı revize etmiş olacağız" diye konuştu.

ANKA / Yerel