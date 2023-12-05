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Yenimahalle Belediyesi Engelliler Günü Kermesi

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Yenimahalle Belediyesi, engel tanımayan bireylerin sosyal hayata katılması amacıyla 'Dünya Engelliler Günü Kermesi' düzenledi. Kermeste, engellilerin ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

Yenimahalle Belediyesi, engel tanımayan bireylerin sosyal hayata katılması amacıyla "Dünya Engelliler Günü Kermesi" düzenledi. Engelleri kaldıran bireylerin ürettiği el emeği göz nuru ve rengarenk ürünler 2-3 Aralık tarihinde ANKAMALL AVM'de vatandaşlar için sergilendi.

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi ev sahipliğinde, engellilere hizmet veren eğitim kurumları ve derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen el emeği ürünlerin sergilendiği kermesin açılışını Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım ve belediye meclis üyeleri katıldı.

ENGEL TANIMAYAN BİREYLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

El emeği ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek dolaşarak katılımcılara hayırlı işler dileyen Kartal, "Yenimahalle Belediyesi olarak Fethi Başkanımızın öncülüğünde gerek engelliler birimi, gerekse Nefes Engelliler Sosyal Tesisi olarak engel tanımayan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Türkiye'de engellilerin sosyal hayata ve üretime katılımı için eğitim, kültür ve sanat dalında yüzlerce projenin altına imza atan öncü belediyelerden biriyiz. Engelli bireylere acıyan ve onları zayıf gören bir anlayışla değil onların kişisel gelişimine önem veren bir bakış açısıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bilinçlerde yaratılan engelleri kaldırmak için engel tanımayan bireylerin yanında olmayı ve sosyal hayata katılımı ön planda tutarak tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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