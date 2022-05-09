Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ergazi'de Düzenlenen 'Anneler Günü' Etkinliğine Katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı. Başkan Yaşar, "Sadece bir gün değil, yılın her günü annelerin baş üstünde tutulması gerekir" dedi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, "Annelere verilecek en güzel ve anlamlı hediye, hak ettikleri saygıyı, değeri vermektir. Bugün hala bir yerlerde anne veya anne adayı baskılanıyor, şiddete mağruz kalıyor, katlediliyorsa oturup düşünmek lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş Cumhuriyet, kadın-erkek eşitliğini ve fırsat eşitliğini içerisinde barındırıyor. O günlerden bu günlere büyük gelişim gösterdik. Fakat ne yazık ki kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında kazandıkları haklar çağdaş medeniyetler seviyesinde bulunan ülkelere oranla yetersiz kalıyor. Eşit yurttaşlığı temel alan Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların hakkını hep beraber savunmalıyız" dedi.

Programa katılarak kadınların yanında olan Başkan Yaşar'a teşekkür eden Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız da "Böylesine anlamlı bir günde bizi yalnız bırakmayan Fethi Başkan'a teşekkür ediyorum. Başkanımız özellikle kadınların oluşturduğu projelere ve etkinliklere büyük önem veriyor" diye konuştu.