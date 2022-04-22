Yenimahalleli Çocuklardan Belediye Ziyareti

Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Yenimahalle Belediyesi'ne gezi düzenledi. Belediye birimlerini gezen çocuklar daha sonra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi.

Çocuk ziyaretçilerini meclis salonunda ağırlayan Yaşar çocukların tüm sorularını cevaplayarak, belediye başkanı nasıl seçilir, belediyeler ve belediye başkanları ne iş yapar gibi konularda da çocuklara bilgi verdi.

"SİZLERİN İYİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Yenimahalle için yaptıkları hizmetleri anlatan Yaşar, eğitime verdiği desteklerden de söz ederek, "Sizlerin iyi şartlarda eğitim alması her şeyden önemli. Bundan dolayı devlet okullarına elimden gelen bütün desteği veriyorum. Okulların fiziki şartlarını iyileştiriyoruz, çevre düzenlemelerini ve tadilatlarını yapıyoruz. Yenimahalle'nin hemen her yerinde kütüphaneler açıyor, sizlere ders çalışma alanları hazırlıyoruz. Destek eğitim merkezlerimizde sizleri sınavlarınıza ücretsiz hazırlıyoruz. Parklarımız, yeşil alanlarımız hepsi sizlerin keyifli vakit geçirebilmeniz için tasarlanıyor" dedi.

"ÜLKEMİZİN İYİ EĞİTİM ALMIŞ, AYDIN GENÇLERE İHTİYACI VAR"

Öğrencilerin isteklerini dinledikten sonra nasihatte bulunan Yaşar, "Öğretmenlerinizi iyi dinleyip, derslerinize iyi çalışın. Ülkemizin iyi eğitim almış, aydın gençlere ihtiyacı var. Mutlaka sporun herhangi bir dalıyla ilgilenin. Daima hoşgörülü olun" ifadelerini kullandı.

Çocuk konuklarına küçük hediyeler dağıtan Yaşar, günün anısına çocuklarla fotoğraf çektirdi.