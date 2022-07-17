Başkan Yaşar, 'Ata Mahallesi Yüzme Havuzu' inşaatını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatı hızla devam eden Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Yaşar, ekim ayında inşaatı tamamlanacak olan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisini ziyaret ederek, inşaat çalışmalarıyla ilgili gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Yenimahalle'nin 5'inci havuzu olma özelliğini taşıyan spor tesisinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, tesisi Ekim ayında açmayı planladıklarını söyledi. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için elinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Başkan Yaşar, "Yenimahalleli 7'den 70'e herkesin spora yönelmesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Yenimahalle Belediyesi olarak şimdiye kadar ilçemize 4 yüzme havuzu kazandırdık. Şimdi ise ilçemizin 5'inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisini Ata Mahallesi'ne konumlandırıyoruz" dedi.

"Herkes yüzme öğrensin, spor yapsın"

Sporun sağlıklı yaşamın temel taşlarından birisi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, "Tesislerimizde herkes yüzme öğrensin, spor yapsın istiyoruz. Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, modern ve 5 yıldızlı bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapılan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit bulunuyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel