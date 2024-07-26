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Yeniköy Kemerköy Enerji, Orman Genel Müdürlüğü ile 5 milyon ağaç dikim protokolünü tamamlamaya yaklaşıyor

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Yeniköy Kemerköy Enerji, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılı sonunda dikilen fidan sayısı 3 milyona ulaştı. Yeniköy Kemerköy Enerji, takdir belgesi ile onurlandırıldı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, Orman Genel Müdürlüğü ile 2022 yılında yaptığı protokol kapsamında ülkenin farklı bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. 2025 yılına kadar 5 milyon ağaç dikimini kapsayan protokol çerçevesinde, 2023 yılı sonu itibarıyla dikilen fidan sayısı 3 milyona ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılında Yeniköy Kemerköy Enerji ile yaptığı ağaçlandırma protokolü kapsamında hayata geçirilen çalışmalara yönelik olarak şirketi takdir belgesi ile onurlandırdı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesi Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan tarafından takdim edildi. 2025 yılına kadar 5 milyon ağaç dikimini kapsayan protokol çerçevesinde, 2023 yılı sonu itibarıyla dikilen fidan sayısı 3 milyona ulaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2023 yılında Elazığ ve civarına karaçam, sedir, ardıç, kızılçam, mavi servi, badem, alıç fidanlarından oluşan 1 milyon fidan dikimi daha gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile güçlü bir iş birliğine sahip olduklarını belirten Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık; "İş süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensipleriyle kurguluyor ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin değerli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü ile 3 yıldır ağaç dikimi yapıyor, sadece faaliyet sürdürdüğümüz kent olan Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ağaç dikiyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında söz konusu ağaçların seçimi ve dikimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor, biz de gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Hedefimiz 2025 yılında 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak" dedi.

2025'te 511 hektarlık maden sahası da rehabilite edilecek

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, 2023 yılının Kasım ayında ülkenin en büyük rehabilitasyon çalışmasına başladıklarını ifade eden Işık; "Faaliyetimizin sonlandığı maden sahalarımızı ağaçlandırıyor, bölgenin iklimine uygun bir rehabilitasyon sürecini bilimsel metotlara uygun olarak konusunun uzmanı kıymetli akademisyenlerle çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin köklü çevre derneklerinden biri olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, çalışmalarımızı izliyor ve raporluyor. Rehabilitasyon süreçlerimizle ilgili hazırladıkları raporlar kamuoyuna açık bir şekilde kurumun web sitesinde yayınlanıyor. Rehabilitasyon süreçlerimize bölge insanını da dahil edip onların da bilgilerinden faydalanıyoruz. Eski maden sahasının bulunduğu Hüsamlar bölgesinde başlattığımız rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı 'Hüsamlar Yeniden' ismiyle hayata geçireceğiz, sadece ağaç dikim mevsiminin gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Genel Müdürlüğü Yeniköy Çevre Enerji Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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