Yeniköy Kemerköy Enerji'den Muhtarlar Günü'ne Özel Akşam Yemeği

19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi Yeniköy Kemerköy Enerji bölgesindeki 27 köy muhtarının katılımıyla Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde Genel Müdür Erol Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Gecede bölgeye yapılan sosyal yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği Muhtarlar Günü Buluşması'nı Yeniköy Sosyal Tesisleri'nde özel bir akşam yemeği ile gerçekleştirdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel olarak düzenlenen programa, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ile Yeniköy Kemerköy Enerji'nin bölgesindeki köylerin muhtarları katıldı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde Muhtarlar, Yeniköy Kemerköy Enerji ile şirketin gerçekleştirdiği sosyal yatırımlara yönelik temenni, talep ve görüşlerini paylaştı.

"Muhtarlarımızla yakın iş birliği halindeyiz"

Bölge muhtarlarıyla yakın bir iletişim ve iş birliği halinde olduklarını belirten Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, "Göreve geldiğim günden bu yana bölge muhtarlarıyla sık sık bir araya geliyorum. Kendilerinin görüşleri bizler için son derece kıymetli. Dolayısıyla onlardan gelen her türlü değerlendirmenin komşularımızdan, yani bölge halkından geldiğinin bilincindeyiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Yeniköy Kemerköy Enerji'nin köylerimizde yaptığı yatırımlar çok değerli"

Programda muhtarları temsilen konuşan Milas Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Bağdamları Köyü Muhtarı Mehmet Akar, "19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atan Yeniköy Kemerköy Enerji'ye teşekkür ediyoruz. Köylerimize yapılan yatırımlar çok değerli. Önümüzdeki dönemde de Yeniköy Kemerköy Enerji ile istişarelerimize devam ederek köylerimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA