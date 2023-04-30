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Yenikapı Metro'da vatandaşlar isyan etti, 'İBB istifa' sloganları attı

Yenikapı Metro'da vatandaşlar isyan etti, "İBB istifa" sloganları attı

Yerel Haberler

İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Tren seferlerinin yetersiz olması ve geç gelmesine isyan eden vatandaşlar "İBB istifa" sloganı attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yenikapı'da akşam saatlerinde metroda yoğunluk yaşadı. Metro istasyonunda trenlerin dolu ve geç gelmesi sonucu vatandaşlar isyan etti. Tren seferlerinin yetersiz olmasına kızan vatandaşlar tepki gösterdi. Yolcular "İBB istifa" sloganı attı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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