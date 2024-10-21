Üye Girişi
Haberler

Yenidoğan Çetesi İle İlgili Tepkiler Yükseliyor

Yenidoğan Çetesi İle İlgili Tepkiler Yükseliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, bazı özel hastanelerdeki bebek ölümleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan yenidoğan çetesini kınayarak, bu durumun güveni sarstığını ifade etti.

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, yenidoğan çetesine yönelik yaptığı açıklamada, "Bu aşağılık çete yalnızca bebekleri değil, güveni de öldürdü" dedi.

Bazı özel hastanelerdeki bebek ölümleri ile ilgili başlatılan operasyon ve ortaya çıkan yenidoğan çetesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, yaşanan duruma tepki gösterdi. Bazı kötülüklerin hayal gücüne bile sığmadığını kaydeden Karagöl, "Bir araya hiç gelmemesi gereken iki kelime, yenidoğan ve çete kelimesi maalesef yan yana geldi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden 12 bebekten söz ediliyor, ama kim bilir kaç bebek var. Bu aşağılık çete sadece masum bebeklerin canını almadı, aynı zamanda hekimle hasta arasında var olan güveni de sarstı. Her anne baba, bundan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyan bebeklerini teslim ederken iki kez düşünecek. Yenidoğan yoğun bakım servislerinde canla başla çalışan hemşireler ve doktorların olduğunu biliyoruz. Bu korkunç olayın gölgesinde, kapalı kapılar ardında büyük fedakarlıkla çalışan pek çok sağlık personelinin emeği var. Onlar hala bebeklerimizin yararına hizmet etmeye devam ediyor. Bu kişiler, bu kara lekenin altında kalmamalı" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Yerel Bebek

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.