Yenidoğan bebeklere uyku da dikkat edilmesi gerekenler

Uyku Eğitmeni Gülden Kazancı, bebeklerin uyku eğitimi için 0-4 ayın kritik ve erken bir dönem olduğunun altını çizerek, 5 aylıkken başlayan uyku eğitimleriyle bütün sorunları çözüleceğini söyledi.

Yenidoğan bebeklerin uyku eğitimleriyle ilgili Uyku Eğitmeni Gülden Kazancı, bebeklerdeki uyku eğitimlerinin önemini anlattı. Bebeklerde 0-4 ayın kritik ve erken bir dönem olduğunu söyleyen Kazancı, bebeklerin gece sık uyanma, gündüz kısa uykular, sallanarak uyuma vb. problemlerin 5 aylıkken verilen uyku eğitimi ile çözüleceğini belirtti.

"Uyku eğitimine 5 aylıkken başlamayı öneriyorum"

Bebeklerdeki uyku eğitimi hakkında bilgiler aktaran Uyku Eğitmeni Gülden Kazancı, "0-4 ay bizim için kritik bir dönem, dolasıyla uyku eğitimi içinde erken bir dönem. O yüzden biz yenidoğan dönemini uyku eğitimi döneminden ayrı tutarız. Uyku eğitimine 5 aylıkken başlamayı öneriyorum. Çünkü bebekler 5 aylık olana dek kendilerini sakinleştirme ve telkin yetenekleri yok. Aynı zamanda yenidoğan dönemi anne ve bebek güvenli bağlanma açısından emzirme açısından önemli ve tabi dünyaya alışıyorlar. Bu dönemde ciddi bir uyku gerilemesi yaşıyorlar. O yüzden uyku eğitimi vermek doğru bir karar değil" dedi.

"5 aylık olduğunda uyku eğitimi ile tüm sorunlar çözülür"

"Peki eğitim veremiyoruz, küçük bir bebek uyumuyor, kolik belki gaz sorunu var, nasıl rahatlatabiliriz, nasıl daha kolay uyuturuz ve uykuda tutarız?" gibi sorular yönelterek konuşmasını sürdüren Kazancı, " Yaşadığımız bir meme reddi yoksa emzik kullanabiliriz kundak yapabiliriz. Beyaz sesler, fön sesi vb. Sesler kullanarak uykuda tutabiliriz yenidoğan oldukları için anne karnı seslere benzetiyorlar. O sesleri ve kundakta ki sıkışıklık bebeğe rahat hissettiriyor. Çünkü anne rahminde de sıkışık bir alanda. Bu dönemde biraz sabır, uykuya hazırlık aşaması, duş masaj vb. rutinler gündüz bebeği sevme, vakit geçirme, gece uykusunda sürekli uyutmaya çalışma şeklinde olmalı. Biraz da gece gündüz ayrımı oluşması için. Kısaca toparlamak gerekirse karartma, perde, uyku rutini, emzik, kundak ve beyaz sesler birde bol sabır sonrasında toparlanma olmazsa 5 aylık olduğunda uyku eğitimi ile tüm sorunlar çözülür" diye konuştu. - İSTANBUL