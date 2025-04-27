Yeniden Refah Partisi: Kamu İşçileri İçin Adalet

(ZONGULDAK) - Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değinirken, "Yer altında çalışan işçilerimiz ayrıcalıklı tutulmalı, ancak yer üstünde çalışan işçilerimizin de gönülleri alınmalıdır" dedi.

Sarı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kamu işçilerinin mali haklarını düzenleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin ekonomik şartlar nedeniyle işçilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayamayacağını ifade eden Sarı, iktidarın faize aktardığı büyük kaynaklar nedeniyle vatandaşına yeterli desteği sağlayamadığını söyledi. Sarı, "Ekonomi yönetiminde bulunanlar ne yazık ki tabandaki insanı düşünmüyor. Garip gurebanın yanında değiller" dedi.

"Zamlar beklentinin altında kalacak, denge politikası uygulanacak"

Sarı, hükümetin işçilere belirli oranlarda zam yapacağını ancak bu artışların beklentilerin oldukça altında kalacağını öne sürdü. Enflasyonu daha da artırmamak için iktidarın denge politikası izlemeye çalışacağını belirten Sarı, "Çalışanın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşçimizin hakkı için her zaman destekçi olacağız" ifadelerini kullandı.

Yer altı ve yer üstü işçileri arasında vergi adaletsizliğine dikkat çekti

Yer altı işçilerinin vergi kesintisi olmadan daha yüksek maaş aldığını hatırlatan Sarı, yer üstü işçilerinin ise vergi kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadığını vurguladı. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, aynı zamanda yer altında çalışan işçilere zorlu koşulları nedeniyle ek maaş artışı yapılması gerektiğini savundu.

"Sendika üzerine düşeni yapmalı, yetersiz kalmamalı"

Zonguldak'ın madencilikle özdeşleştiğini hatırlatan Sarı, "Burada yaşayan herkes ya bir madenci ya da bir madenci çocuğudur. Yer altında çalışan işçilerimiz ayrıcalıklı tutulmalı, ancak yer üstünde çalışan işçilerimizin de gönülleri alınmalıdır. Sendikalar ise üzerini düşeni yapmalı, yetersiz kalmamalı, çaresizlik üzerine yol almamalı" dedi.

Partisinin iktidara gelmesi halinde hem Zonguldak'taki maden işçilerinin hem de tüm çalışanların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştireceklerini belirten Sarı, geçmişte Milli Görüş geleneğiyle yapılan çalışmalara atıfta bulunarak, "Milletimiz bize güvendiğinde sadece işçilerimizin değil, tüm halkımızın ekonomik ve sosyal standartlarını yükselteceğiz" diye konuştu.