Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'e geliyor.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'e gelecek. 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılacak olan Erbakan, partilileriyle buluşacak. - BİLECİK