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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'e geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'e geliyor

Yerel Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'e geliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'e geliyor.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'e gelecek. 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılacak olan Erbakan, partilileriyle buluşacak. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Erbakan Refah Partisi 14 Mayıs Bilecik Yerel Haberler

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