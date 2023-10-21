Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: "Gazze'ye Yönelik Saldırıları Kınamak Yetmez, Harekete Geçmek Lazım"

Gençlik ve Spor Eski Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcı Suat Kılıç, Osmaniye' de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, " İsrail, Gazze’deki hastaneleri bombalayıp, kadınları ve çocukları beyaz fosfor bombalarıyla öldürmeye devam ettiği sürece bizim kınamamızın, lanetlememizin kimseye faydası yok. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, Türk hükümetinden gerekse İslam ülkelerinden somut taleplerde bulunduk. Bizim hükümetimize çağrımız şudur; Adana’daki İncirlik hava üssünü kapatın. Malatya’daki Kürecik radar üssünü kapatın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcı Suat Kılıç, Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Kılıç, " İsrail, Gazze'deki hastaneleri bombalayıp, kadınları ve çocukları beyaz fosfor bombalarıyla öldürmeye devam ettiği sürece bizim kınamamızın, lanetlememizin kimseye faydası yok. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, Türk hükümetinden gerekse İslam ülkelerinden somut taleplerde bulunduk. Bizim hükümetimize çağrımız şudur; Adana'daki İncirlik hava üssünü kapatın. Malatya'daki Kürecik radar üssünü kapatın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Osmaniye'de gazetecilerle biraraya geldi. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de yeni bir ses getirdiğini belirten Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi bu bağlamda hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir. Siyasete yeni bir ses yeni bir nefes kazandırdı. Tabi ki vatandaşlarımız bu sesi ne kadar yükseltirse bu nefesi ne kadar kuvvetlendirirse Yeniden Refah Partisinin vatandaş odaklı çözüm siyaseti o kadar güç kazanmış olur" diye konuştu.

"HEM İKTİDARIN HEM MUHALEFETİN ALTERNATİFİYİZ"

Ne kadar alternatif çoğalırsa o kadar vatandaşın beyni olur. O kadar hükümetin beyni olur, devletin beyni olur, medyanın beyni olur, sivil toplum örgütlerinin beyni olur. İktidar tek tabanca kalırsa, aynı şekilde muhalefet tek tabanca kalırsa körler sağırlar birbirini ağırlar. Alternatif vatandaşın beynidir. Alternatif olursa kalite artar, maliyet düşer ve konforumuzu merak edenler çıkar. Siyasette de bu böyledir, esnaflıkta da bu böyledir. Yeniden Refah Partisi bu bağlamda hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir. Siyasete yeni bir ses yeni bir nefes kazandırdı. Tabi ki vatandaşlarımız bu sesi ne kadar yükseltirse bu nefesi ne kadar kuvvetlendirirse Yeniden Refah Partisinin vatandaş odaklı çözüm siyaseti o kadar güç kazanmış olur. Nihayetinde kazanan problemlerinin çözümü sağlanan vatandaş olur.

"SÖYLEMLE KALMAYIN EYLEME GEÇİN DEDİK"

Filistin meselesinde de bu böyle. Biz meselenin ilk gününden itibaren söylemle geçiştirmeyin eyleme geçin diyorduk. Telhin etmek, kınamak, lanetlemek bir fayda sağlamıyor. Buradan ne kadar kınarsak kınayalım. Ne kadar lanetlersek lanetleyelim İsrail, Gazze'deki hastaneleri bombalayıp, kadınları ve çocukları beyaz fosfor bombalarıyla öldürmeye devam ettiği sürece bizim kınamamızın, lanetlememizin kimseye faydası yok. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, Türk hükümetinden gerekse İslam ülkelerinden somut taleplerde bulunduk. Bizim hükümetimize çağrımız şudur; Adana'daki İncirlik hava üssünü kapatın. Malatya'daki Kürecik radar üssünü kapatın. Bu üsler ya İsrail'in hava sahasını güçlendirmeye ya da Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'in yanında duran ABD'nin hareket kabiliyetini artırmaya yarıyor. Öte yandan İslam ülkelerine çağrımız nettir. İsrail Gazze'nin suyunu kesiyor. Gazzeli çocuklar susuzluktan kırılıyor. İsrail Gazze'nin elektriğini kesiyor, hastanelerini bombalıyor. Yaşam koridorlarını tahrip ediyor.

"ÖNLEM ALMAZSANIZ SIRA SİZE DE GELİR"

Siz de İslam ülkeleri olarak petrolün vanalarını kapatın. Doğal gazın vanalarını kapatın, bir adım atın harekete geçin. Korkunun ecele faydası yok. Bugün Gazze'ye yapılanlara sessiz kalırsanız, müdahale etmezseniz, önlem almazsanız, birlik olmazsanız yarın sıra size de gelecek. Duyarsız kalmak, ilgisiz görünmek, çare değildir, çözüm değildir. Türk hükümetine bizim hükümetimize somut bir başka teklifimiz daha var. Bununla ilgili başvuru dilekçemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim ettik. Akdeniz'den Gazze'ye deniz üzerinden insani yardım ve yaşam koridoru açılmalıdır. Gazze insani yardım koridoru Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözetiminde çalıştırılmalıdır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Birleşmiş Milletlerden karar aldırmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de yurt dışına asker gönderme tezkeresinin bu bağlamda çıkarmak suretiyle Gazze'nin insani yaşam ihtiyaçları deniz koridoru üzerinden sağlanmalıdır.

"GAZZE'DE İŞLENEN SAVAŞ SUÇUDUR"

Kınamakla lanetlemekle temin etmekle varabildiğimiz herhangi bir hedef herhangi bir netice yoktur. Gazze'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur. Aynı zamanda soykırım suçudur. Bu suçların mimarı İsrail Başbakanı olan Benjamin Netanyahu hakkında uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılama kararı çıkarılmalıdır. Net somut atılabilecek adımlar ayan beyan bir şekilde ortadadır ve bunu yapması gerekenler de İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde bölgedeki bütün İslam, devlet ve hükümetleridir. Gazze için biz de üzülüyoruz. Gözyaşımızı yüreğimize akıtıyoruz ama lanetlemek de ağlamak da yetmiyor, fayda etmiyor. Elbette çabası doğadan öteye geçmeyecek olanlar vardır. Dua edelim, Allah'a yalvaralım yakaralım ama devlet ve hükümetlerimizi de harekete geçmeye zorlayalım. Yeniden Refah Partisi olarak bizim bu konudaki net somut önerilerimiz bu şekilde."