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Yenice'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Yenice'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Yerel Haberler

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yenice'de bugün saat 15.00 sularında 30 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte yağan dolu hayatı felç etti. İlçe merkezinde yapılan halk pazarında esnafı da olumsuz etkilendi. Yağışın etkisi ile caddeler derelere dönüşürken, su baskınları yaşandı. Yol üzerine park etmiş araçların üstü dolu nedeniyle beyaza büründü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Hisarcık Fırtına Yenice Yerel Haberler

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