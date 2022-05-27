Yenice'de KHGB seçimleri yapıldı - Haberler

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş'ın başkanlığında kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya; AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal ve Oktay Arslan, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan, KHGB Müdürü, ilçe, Köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporu ile gelir ve gider kesin hesapları görüşüldü. 2022 yılı faaliyet programı hakkında bilgiler verildi, KHGB Encümeni seçimi yapıldı. Yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyelerinden Hilmi Ünal 27 oy ve Recai Ertan 27 oy, Muhtarlardan Aşağıçavuş Köyü Muhtarı İsmail Özkul 36 ve Soğucak Köyü Muhtarı Durmuş Çatak 34 oy alarak üyeliğe seçildi.

Kaymakam Musa Göktaş seçilen üyeleri tebrik ederek başarılar diledi. Toplantı birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile sona erdi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel