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Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklıyor

Yerel Haberler

Yeni Zelanda deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklıyor

Yeni Zelanda'da 2023 yılının nisan ayından itibaren deniz yoluyla canlı hayvan ihracatı yasaklanacak.

Yeni Zelanda'da 2023 yılının nisan ayından itibaren deniz yoluyla canlı hayvan ihracatı yasaklanacak.

Yeni Zelanda, deniz yoluyla canlı hayvan ihracatını yasaklamaya yönelik ilk adımı attı. Hayvan refahına yönelik endişeler nedeniyle alınan karar, 2023 yılının nisan ayından itibaren geçerli olacak. Yasağın Yeni Zelanda'nın hayvan refahı standartlarında küresel bir lider olarak itibarını koruyacağını söyleyen Yeni Zelanda Tarım Bakanı Damien O'Connor, "Bu yasa tasarısı, yüksek kaliteli gıda ürünlerinin güvenli ve etik bir üreticisi olan Yeni Zelanda'nın itibarını güçlendiriyor ve geliştiriyor" dedi. O'Connor ayrıca kararın ihracat üzerindeki etkisinin düşük olacağını da sözlerine ekledi.

Yasağın 2020'de Yeni Zelanda'dan yola çıkan ve Japonya açıklarında yaklaşık 6 bin inek ve 43 mürettebatıyla alabora olan gemi ile ilgili olduğu düşünülüyor. Öte yandan, ülkede halen hava yoluyla canlı hayvan ihracatına izin veriliyor. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Pakdemirli Yeni Zelanda Yerel Haberler

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