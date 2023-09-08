Yeni Zelanda'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nda yerel saatle 21.00'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydanda geldi. Ulusal Acil Yönetimi Servisi (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, "Kermadec Adaları'nda depreminin Yeni Zelanda'yı etkileyebilecek bir tsunami oluşturup oluşturmayacağını değerlendiriyoruz. Kıyıya yakın yerlerde uzun veya şiddetli bir deprem hisseden herkes en yakın yüksek yere veya mümkün olduğu kadar iç kısımlara doğru hareket etmelidir" denildi.

Depremin yerin 69 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. - WELLINGTON