Yeni yuvalarında çok mutlular

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Sokakta kalan kimsesiz canlara geçici ev sahipliği yapan Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, kısa sürede sağlığına kavuşturduğu minik dostları kalıcı aileleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sokakta kalan çaresiz kedi ve köpekler tam anlamda sağlığına kavuşana kadar Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde misafir edildikten sonra onları en iyi şekilde koruyup bakacak ailelere sahiplendiriliyor. Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin en küçük sakini 'minik kedi' de yeni yuvasına kavuşan son can dostlardan bir tanesiydi. Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde yapılan sahiplendirmelerle ilgili konuşan Veteriner Ece Altın, "Biz sokakta kalan yaralı, yavru yani kendine bakabilecek durumda olmayan sahipsiz canları burada misafir ediyoruz. Tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ise onlara yaşayacak yeni yuvalar buluyoruz. Tabii iş sahiplendirmekle bitmiyor. Sahiplendirdiğimiz tüm dostlarımızın takibini de yapıyoruz. Koruyucu ailelerden düzenli olarak video ve görsel talep ediyoruz, aynı zamanda gittikleri veterinerde yapılan bakım, aşı, tedavi gibi tüm operasyonlardan da haberimiz oluyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel