Yeni yıl Beşiktaş Çarşı'da coşkuyla kutlandı

Yeni yıl kutlamaları için birçok vatandaş Beşiktaş Çarşısı'na akın etti.

Yeni yıl kutlamaları için birçok vatandaş Beşiktaş Çarşısı'na akın etti. Vatandaşlar yeni yılı meşale ve danslar ile karşıladı.

Yeni yıla saatler kala birçok vatandaş Beşiktaş Çarşısı'nda bulunan Heykel Meydanı'na akın etti. Müzikler ve danslar eşliğinde saatlerce eğlenen kalabalık, gecenin geç saatlerine kadar meydandan ayrılmadı. Yeni yılı Heykel Meydanı'nda karşılamak isteyen yüzlerce kişi 2023'ün ilk dakikalarını meşale ve danslarla karşıladı. Beşiktaş'ta yoğun bir kalabalıkla yapılan kutlamaların adresi olan Heykel Meydanı'nda polis ekipleri tarafından oluşabilecek olumsuz durumlara karşı güvenlik önlemleri alındı. Söylenen müzikler eşliğinde saatlerce eğlenen kalabalık saatin ilerlemesi ile birlikte yavaş yavaş meydanı boşalttı. - İSTANBUL