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Yeni Yargı Paketi: Hakaret Suçlarında Uzlaşma ve Ön Ödeme Düzenlemesi

Yeni Yargı Paketi: Hakaret Suçlarında Uzlaşma ve Ön Ödeme Düzenlemesi
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Avukat Songül Demir Avcı, TBMM'de kabul edilen 9. Yargı Paketi ile hakaret suçlarının uzlaşmadan ön ödeme kapsamına alınmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Kamu görevlilerinin muaf tutulması ve dini değerlere hakaretin önünü açacak düzenlemeler hakkında endişelerini dile getirdi.

Avukat Songül Demir Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 9. Yargı Paketi ile birlikte hakaret suçlarının uzlaşmadan ön ödeme kapsamına alındığını, bunun hakaret suçlarının önünü açacağını savunarak, "Kamu görevlilerinin muaf olması, eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor" dedi.

Sosyal medyada kamu görevlileri dışındaki vatandaşlara hakaret eden kişilerin artık uzlaşmadan ön ödeme yaparak dosyalarını kapatabileceklerini söyleyen Songül Demir Avcı, "07 Kasım 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi resmi olarak kabul edildi. Bu yargı paketi beraberinde birçok yeniliği getirdi. Bunlardan en çok dikkat çekeni sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçunun uzlaşma kapsamından ön ödeme kapsamına alınması hususu. Bunu ayrıntılı anlatacak olursak; sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret suçu normalde uzlaşma kapsamındaydı. Bu yargı paketi beraberinde ön ödeme kapsamına alındı. Bunun sonuçları olarak da olumsuz sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Yani ön görülebilecek olumsuz sonuçları dersek de şöyle, normalde kamu görevlisini istisna tuttu. Bu da anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Yani sadece sesli, yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınıyor ama kamu görevlisine hakaret alınmıyor. Onun haricinde dini değerlere hakaret edilmesi, yani sosyal medyadan birileri dini değerlere hakaret ederse bunun sadece ön ödeme kapsamında bir yaptırımı vardır. Yani şöyle belli bir miktar paranın devlet hazinesine verilerek bunun kapanması demektir. Şöyle ki normal şartlarda uzlaştırma kapsamında olan sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçunun bu kapsama alınması kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyordu. Bunun dışında da dediğimiz gibi kişilere hakaret edilecek ve bunun önünü açacak. Yani sosyal mecralarda birçok kişi ünlülere, siyasetçilere yani kamu görevlisi olmayan tüm herkese hakaret etmenin önünü açacak bir yasa oldu" dedi.

"Bu yasa kişilerin dini değerlerine hakaret edilmesinin de önünü açacak"

Songül Demir Avcı, yargı paketinin sadece kişilere değil yaşam tarzları ve inançlarına hakaretin de önünü açacağını söyleyerek, "Bu yasa kişilerin dini değerlerine hakaret edilmesinin de önünü açacak. Yani sadece şahsı bazında bir hakaret değil de kişilerin hem yaşantısına, dini tercihlerine, yapılan bir hakaret söz konusu olacak ve bunun da önü alınmaz bir noktaya gelecek. Çünkü sosyal mecra bilindiği üzere şöyle ki birçok insanın kullandığı sosyal mecralar bulunmaktadır. Bu sosyal mecralarında da etkileşim çok fazla olmakta. Yani diyelim ki birinin dini değerlerine hakaret edildi. Bunun yaptırımı, sadece ön ödeme kapsamında devlet hazinesine verilen bir miktar parayla kapanmış oluyor. Yani buradaki müştekinin, zarar gören kişinin kanun önündeki hakları sınırlanmış oluyor aslında bir nevi. Bunun yaptırımı devlet hazinesine bir miktar para ödeyerek dosyanın kapanması demektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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