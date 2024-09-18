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Yeni Vakıflar Eğitim Semineri Bursa'da Gerçekleştirildi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen eğitim seminerinde 140 vakıf temsilcisi bir araya geldi. Seminerde vakıfların ihtiyaçları ve sorunları ele alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen, 25 bölge müdürlüğü ve 81 ili kapsayan 'Yeni vakıflar eğitim semineri bilgilendirme toplantısında 140 vakıf temsilcisi bir araya geldi. Eğitim programında vakıfların sorunları, ihtiyaçları ve güncel durumları ele alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen, 'Yeni vakıflar eğitim semineri bilgilendirme toplantısı' Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kamu STK iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak, vakıflara mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak hedeflenen projeye Bursa, Bilecik, Sakarya, Yalova'da faaliyetlerini sürdüren 140 vakıf temsilcisi katılım sağladı. Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam ' Vakıf kavramı ve kapsamı', Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı Uzmanı Uğur Köse 'Vakıflarda bildirim, beyanname ve VBYS'de karşılaşılan sorunlar', Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan Müfettiş Sena Coşkun 'Vakıf denetiminde karşılaşılan sorunlar', Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanı Necibe Cincioğlu 'Vakıflarda vergi muafiyeti mevzuatı', Bursa Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şef Mikayil Güney '2860 sayılı yardım toplama kanunu ve yardım toplama yönetmeliği' konularında sunumlar yaparak vakıf temsilcilerinin bu konulardaki sorularını yanıtladı. Yeni vakıflara yönelik eğitim programlarının periyodik olarak yapılması planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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