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Yeni Seyahat Kartları Ofisinde ilk gün yoğunluğu

Yerel Haberler

Yeni Seyahat Kartları Ofisinde ilk gün yoğunluğu

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaelikart ile ilgili tüm işlemlerini yapabileceği yeni İzmit Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaelikart ile ilgili tüm işlemlerini yapabileceği yeni İzmit Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte yeni Kocaelikart ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar Kocaelikart işlemlerini daha önce fuar içerisindeki seyahat kartları merkez ofisinde yapıyordu. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha büyük bir hizmet binası ihtiyacı ortaya çıkınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan ihtiyaca karşılık vermek için Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafında yeni seyahat kartları ofisi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelikart taleplerinin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan yeni Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisi bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetleri tek yerden veriyor. Fuar alanı içerisinde bulunan eski ofis ise 13 Eylül Salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Salı gününden itibaren tüm işlemler yeni ofisten verilecek.

Okulların açılmasıyla birlikte hizmete giren Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı. Okula başlayan öğrenciler yeni kartlarını çıkarırken, eski kartları olan öğrenci ve öğretmenler vize işlemleri için Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisine geldi. Vatandaşlar yeni ofiste kısa sürede işlemlerini halletti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Kocaeli Yerel Haberler

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