Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması Yerel Haberler Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesindeki asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesindeki asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bu yaz oldukça yoğun geçen asfaltlama çalışmalarına Yeni Sanayi Mahallesi'nde devam ettiklerini belirterek, çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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