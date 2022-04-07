Yeni pazarlar oluşacak, tanıtımı Youtuber'lar yapacak

İSTANBUL (İHA) - Büyük bir bölümü KOBİ'lerden oluşan hububat sektöründe, ürünlerin satılabileceği yeni pazarlar oluşturulacak ve Youtuber'lar ürün tanıtımı yapacak.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan adayı Kazım Taycı, özellikle ihracata ulaşmakta zorluk yaşayan küçük çaplı üreticiler ve KOBİ'ler için çok önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 10 bin adet hububat bakliyat firması bulunmasına karşın 9,2 milyar dolarlık ihracatın bu firmaların sadece yüzde 15'i tarafından yapıldığını belirten Taycı, amaçlarının bu tabanı genişletmek olduğunu anlattı. Taycı, "Geriye kalanlara baktığımızda rakamlar hep düşük. İşte biz bu küçük firmalar için Ekonomi Bakanlığı'nın yüzde 50 teşviğini sonradan değil, fuarlardan önce vermeliyiz diyoruz. Sadece İstanbul Hububat Birliği olarak değil sektör kurulu olarak toplanıp özellikle KOBİ ve KOBİ altı üretici ve ihracatçıların devlet teşviklerinin önceden ödenmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi.

Sektör ihracatına bakıldığında rakam yüksek görülmekle birlikte ihracatın çok fazla belirli ülkelerde kümelendiğini gözlemlediklerini anlatan Taycı, "Kesinlikle pazar çeşitliliği oluşturmamız gerekiyor. Mesela bugün Konya, Gaziantep ve İstanbul gibi şehirler Irak'taki en ufak bir dalgalanmada büyük zarar görüyor. Biz ihracatçılarımıza ürünlerini satabilecekleri ülkeler bazında adresler ve kartvizitler vereceğiz. Ayrıca bölgesel Youtuber'lar ile anlaşıp ürün tanıtımlarını onlar ile yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'de küçük ölçekli çok fazla firma olduğunu ve bunlara ihracat yolunu açmanın ülke ekonomisi için çok büyük bir fayda sağlayacağının altını çizen Taycı, "Öyle güzel lokumcularımız, pişmaniyecilerimiz, drajecilerimiz, pastacılarımız var ki, bu firmalar herhangi bir ülkeye herhangi bir miktarda ihracat yapabilse işi artık bırakmayacak ve büyümeye de devam edecek. Yurt dışına 2,5 milyon dolar krema satıp Dahili İşleme İzin Belgesi'ni bilmeyen firmalarla karşılaştık. Biz krema yapmayı biliyoruz ama işin ticaretini bilmiyoruz diyorlar. Amacımız bu firmaların önünü açmak" ifadelerini kullandı.

Taycı, gıdada birçok farklı marka fuar olduğunu, kendilerinin de gıda adına tek bir marka fuar oluşturmak istediklerini söyledi. Taycı ayrıca Endonezya'da, Malezya'da veya herhangi bir ülkede fuar alanlarında 200-250 metrekare alan kiralayıp, 25-30 firmayı burada adeta bir market gibi konumlandırabileceklerini belirterek, "Geçmişte de bunun gibi Ur-Ge faaliyetleri yapmış ve çok güzel sonuçlar almıştık" ifadelerini kullandı.

Taycı, "Pancarda kota kısıntısına gitmek doğru değil. Pancar aslında çiftçi tarafından en sevilen ürünlerden bir tanesiydi. İlave teşvikleri vardı ancak kotalar daraltılınca, üstüne bir de alım fiyatı garantisi verilmeyince üretici farklı ürünlere yöneldi. Ancak son verilmiş olan 1000 TL'lik alım garantisi çiftçiye bir nebze nefes aldıracak. Bu nedenle 10'uncu ayın hasatlarının iyi geleceğini tahmin ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel