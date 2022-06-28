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Yeni otogarın tavanı yine aktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeni otogarın tavanı yine aktı

Bilecik'te sabaha karşı bastıran kuvvetli yağış sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tavanı yeniden aktı.

Bilecik'te sabaha karşı bastıran kuvvetli yağış sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tavanı yeniden aktı. Yolcular ve otogar esnafı şubat ayında bir kısmı çöken tavanın kalan kısmının da başlarına yıkılmasından korkuyor.

2017 yılında Medine Tren Garı'ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, sabaha karşı yağan kuvvetli yağmur sonrası tavan yeniden aktı. Yolcu bekleme yerini su basarken, görevliler tavanın aktığı yerlere kova koyarak önlem almaya çalıştılar. Yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak, tavanın çökmeyen yerinin de üzerlerine çökmesinden korkuyorlar. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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