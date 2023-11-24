Yeni öğretmenler yemin etti, emeklilere başarı belgesi verildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli olan öğretmenlere ise başarı belgeleri verildi.

Yeni öğretmenler yemin etti, emeklilere başarı belgesi verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli olan öğretmenlere ise başarı belgeleri verildi.

Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni Burcu Artuç şefliğinde ve öğrencilerden oluşan koro türküleriyle salonu mest etti. Anadolu köylerine giden öğretmenlerden esinlenerek kısa kısa tiyatro oyunları da sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı.

Zaman zaman duygu dolu anlara sahne alan programda Kaymakam Yüksel Kara, emekli olan 4 öğretmene başarı belgelerini takdim etti. Darıca ilçesinde emekli olan dört öğretmene başarılı belgesi Darıca Kaymakamı Yüksel Kara tarafından takdim edildi. Öğretmenliğe yeni başlayan 14 öğretmen de yemine ederek, görevlerine başladı.