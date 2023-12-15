- Yeni ödev sistemi ile öğrenciler aileleriyle daha çok zaman geçirecek Çağfen Koleji'nde yeni ödev sistemi öğrencileri ve velileri mutlu etti Eskişehir Çağfen Koleji İlkokul Ortaokul Müdürü Özlem Acay: "Öğrencilerimizin de stres altında olmadan hafta sonu ödevlerini çok daha...

- Yeni ödev sistemi ile öğrenciler aileleriyle daha çok zaman geçirecek

Çağfen Koleji'nde yeni ödev sistemi öğrencileri ve velileri mutlu etti

Eskişehir Çağfen Koleji İlkokul Ortaokul Müdürü Özlem Acay:

"Öğrencilerimizin de stres altında olmadan hafta sonu ödevlerini çok daha rahatlıkla yapabildiklerini belirttiler"

Öğretmen yapan Buse Yalabık Sarı:

"Aileleriyle keyifli zaman geçirecekleri zamanın artmasından memnunlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Çağfen Koleji'nde hayata geçirilen yeni ödev projesiyle öğrencilerin hafta içi aileleriyle daha çok zaman geçirmesi amaçlandı.

Eskişehir Çağfen Koleji tarafından yeni proje hayatı geçirildi. Okuldaki öğretmenler ve ebeveynlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ödev sisteminde yapılan yenilikte öğrencilerin akademik ödevleri hafta sonuna aktarmış oldu. Yapılan yenilikle birlikte öğrencilerin, hafta içi okuldan geldikten sonra daha çok aileleriyle birlikte vakit geçirmeye olanak sağlanması amaçlandı. Dönem başından bu yana seçilen bir sınıfta pilot uygulamanın uygulanıyor. Proje öğretmenler, öğrenciler ve velilerden tam not alırken, geri dönüşler olumlu oldu.

"Rahat bir şekilde ödevlerini yapma ortamı oluşturmuş olduk"

Yapılan proje hakkında konuşan Eskişehir Çağfen Koleji İlkokul Ortaokul Müdürü Özlem Acay, "Ödev sistemimizde aslında bir yenilik getirdik. Bu yenilikle birlikte öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden kendi gözlemlerimize ve ebeveynlerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda bir bütün halinde oluşturduğumuz bir proje oldu. Bu geri bildirimlerle birlikte hafta içi aslında öğrencilere verdiğimiz ödevlerin öğrencilerde odaklanma sürelerinin ne kadar azalttığını, onları aile iletişimlerini kadar azalttığını gözlemlemiş olduk. Bu sistemle birlikte öğrencilerimize akademik ödevlerini hafta sonuna aktarmış olduk. Hafta içi öğrencilerimize daha fazla aileleriyle vakit geçirebilecekleri, kitap okumaya zaman ayırabilecekleri, kendilerine vakit ayırabilecekleri bir zaman dilimi oluşturmuş olduk. Hafta sonu da ödevlerini yapma süresi olarak hem kendilerine bir çalışma planı oluşturma hem de daha rahat bir şekilde ödevlerini yapma ortamı oluşturmuş olduk. Ebeveynlerimiz den gelen geri bildirimler çok olumlu yönde. Bu sistemle birlikte aslında çocuklarıyla okul sonrasında hafta içi çok daha iyi vakit geçirebildiklerini, daha kaliteli zaman geçirebileceklerini ilettiler. Öğrencilerimizin de stres altında olmadan hafta sonu ödevlerini çok daha rahatlıkla yapabildiklerini belirttiler. Aslında bizim hayal ettiğimiz ve düşündüğümüzü ebeveynlerimiz somut olarak da bizlere geri bildirimde bulunmuş oldu" dedi.

"Şu an boş zamanlarında ailemle vakit geçiriyorum"

Eskişehir Çağfen Koleji'nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Yağız Efe Yüksel ise, "Ailemle daha çok vakit geçiren biliyorum. Artık daha çok odaklanan biliyorum mesela ödevlerde sonra mesela ödev ver daha az oldu artık. Eskiden biraz fazla oluyordu ve yani ailemle zaman geçirince hafta içi hafta sonu ödev yapmaya çok fazla zamanım kalmıyordu işte antrenmanda şudur, budur derken bence bu uygulama çok güzel oldu. Şu an boş zamanlarında ailemle vakit geçiriyorum. Kitap okuyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz, film izliyoruz. Daha bu hafta başladı ama bence gayet güzel bir uygulama oluyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Eskişehir Çağfen Koleji'nde öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Şükriye Ada Şahin duyduğu mutluluğu dile getirirken şöyle devam etti;

"Ben çok mutluyum çünkü hafta sonu daha çok boş zamanım oluyor okul olmadığı için ve hafta sonu daha rahat ödev yapabiliyorum. Hafta içi de evde daha az bir zamanım olduğu için ödev yaptığımda çok az boş zamanım kaldığı için hafta sonu ödevlerini daha fazla olması hafta içi daha az olması ve olmaması daha iyi oluyor bence. Hafta içi boş zamanlarımda annemle kitap okuma saatleri yapıyoruz, film izliyoruz, oyuncaklarımla oynuyorum. Ders çalışıyorum bunları yapıyorum. Çünkü bence bu uygulama çok iyi."

"8-9 saatlik bir süreleri var ve içerik olarak da yoğun içerik veriyoruz"

Pilot uygulamanın gerçekleştiği sınıfta öğretmenlik yapan Buse Yalabık Sarı, proje sonrası öğrencilerde gözlemlediği olumlu değişimlerden bahsetti. Öğrencilerin aileleriyle daha çok vakit geçirdiğine değinen Sarı, "Bizim okulumuz tam gün eğitim veren bir okul. Dolayısıyla öğrencilerimiz saat 5 gibi okuldan ayrılıyorlar ve eve yorgun gidiyorlar. Çünkü okulda yaklaşık 8-9 saatlik bir süreleri var ve içerik olarak da yoğun içerik veriyoruz okulda. Hafta içi akşamları eve gittiklerinde yorgun bir şekilde eve gittikleri için verdiğiniz ödevlerde de o ödevlerin verimi düşüyor. Dolayısıyla biz dönem başından beri pilot uygulama sınıfı olarak hafta içi öğrencilerimizi evde aileleriyle birlikte daha çok etkinlik temelli görev sorumluluk ödevleri veriyoruz, görev sorumlu çalışmaları. Bu görevler daha çok konu işlediğimiz konularla alakalı etkinlikler, deneyler gibi içerikler oluyor. Aynı zamanda aileleriyle evde yine öğrendikleri konuları kullanabildikleri oyunlar oynayabiliyorlar. Onun dışında hafta sonu da daha çok akademik olarak tüm hafta boyunca öğrendiği bilgileri tekrar edeceği, pekiştireceğiz, öğrenmelerinin ne düzeyde olduğunu anlayabileceğimiz akademik ödevler veriyoruz. Bunlar cuma, cumartesi ve pazar yapabileceği şekilde olan ödevler oluyor. Hafta içi akşam kağıt içerikli ve öğrencilerin işte yarım saat, bir saat, belki bir buçuk saat zaman geçireceği ödevler olmuyor. İlkokul çağı öğrencilerinin oyun oynamaya ihtiyaçları var ve evde daha çok oyun oynayarak aileleriyle zaman geçerek aslında akşamlarını geçirmeleri ve böylece okula daha dinlenmiş gelmeleri gerekiyor. Bizim istediğimiz bu ama ödev yoğunluğu fazla olan bir öğrencinin evde bunları yapması pek mümkün değil. Dolayısıyla aslında amaçlanan öğrencilerimizin evde daha keyifli vakit, verimli vakit geçirmeleri ve bu vakitlerinde kendileri aynı zamanda öğrenmelerini pekiştirebilecekleri ya da aileleriyle keyifli zaman geçirecekleri zamanın artması, ödev sürelerinin azalmasında çok memnunlar" ifadelerini kullandı.