Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Yeni Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek'ten Kitap Bağışı Çağrısı

Yeni Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek'ten Kitap Bağışı Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden kütüphanelere kitap bağışında bulunmalarını istedi. Özbek, göreve başlamasıyla birlikte bu talepte bulundu.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Elif Özbek, tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlere çağrıda bulundu.

Elif Özbek, tebrik amaçlı çiçek gönderilmesi yerine kütüphanelere kitap bağışında bulunulmasını istedi. Özbek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "23.01.2025 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in tensipleriyle Niğde İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle tarafıma tebrik amacıyla çiçek göndereceklerden ricam, çiçek göndermek yerine okullarımızın kütüphanelerine kitap bağışında bulunmalarıdır. Nezaketiniz, iyi dilek ve temennileriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
img

Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e olay yorum
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.