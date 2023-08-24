Yeni mülki amirler belli oldu

DÜZCE(İHA) – Yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesinde Düzce'de görev yapan 2 kaymakam farklı illere görevlendirilirken, 1 kaymakam ve 1 vali yardımcısı da kentte görevlendirildi.

DÜZCE(İHA) – Yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesinde Düzce'de görev yapan 2 kaymakam farklı illere görevlendirilirken, 1 kaymakam ve 1 vali yardımcısı da kentte görevlendirildi.

Kaymakamlar Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan atama kararlarına göre, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi Sakarya'nın Akyazı ilçesi kaymakamlığına, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş Şırnak Vali Yardımcılığına giderken, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz Düzce Vali Yardımcılığına, Yozgat ili Saraykent ilçe Kaymakamı Ali Açıkgöz Kaynaşlı Kaymakamlığına atandı. - DÜZCE