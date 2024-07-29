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Yeni Köprü Tünellerinde Asfaltlama Çalışmaları Başladı

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Yüksekova ile Hakkari-Van arasında yapımı süren Yeni Köprü tünellerinin birinci tüpünde asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Tünelin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yüksekova ile Hakkari- Van arasında yapımı süren Yeni Köprü tünellerinin birinci tüpünde asfaltlama çalışmaları başlatılırken, yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Van- Hakkari yol projesinin önemli ayağı olan Yüksekova ve Yeni Köprü arasındaki tünelde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çift tüpten oluşan tünel ve 3 viyadükle yolun kısalması ve güvenlikli yolculuğu sağlanması hedeflenen ve Yeni Köprü'de 5 yıldır yapımı devam eden tünelin birinci tüpünde asfaltlama çalışması başladı.

Her iki tüpte asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tünelin hizmete girmesi planlanıyor. Yol güzergahında özellikle kış aylarında sık sık heyelanların yaşanması sürücülere zor anlar yaşatırken, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen tünelle vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.

Yeni Köprü tünellerinin yılsonuna kadar bitirilecek olması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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