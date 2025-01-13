Yeni İş Güvenliği Düzenlemesi: Az Tehlikeli İşletmelere İş Yeri Hekimi Zorunluluğu

Avukat Zeynep Sevim, iş yerleri için 1 Ocak'ta başlayan yeni uygulama ile verdiği bilgilerde, "Yeni başlayan uygulama ile 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta sayılan işletmeler, iş yeri hekimi bulundurmak zorunda" dedi.

Düzenleme ile iş yerlerinde hem kişi sayısı hem de tehlike unsuru açısından yenilikler olduğunu söyleyen Zeynep Sevim, "1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta sayılan binlerce işletme için yeni bir uygulama başladı. 1 Ocak itibariyle artık söz konusu işletmelerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu uygulama yalnızca özel sektör dallarındaki iş yerleri için değil kamuya ait iş yerleri için de geçerlidir. 30 Aralık 2012 tarihinden sonra 50 kişi ve daha fazla çalışanı olan bütün iş yerleri için, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 kişiden az çalışanı bulunan işyerleri için söz konusu uygulama geçerliydi. Yeni düzenleme hem kişi sayısı hem de tehlike unsuru bakımından yenilik arz etmektedir" dedi.

Sevim, uygulamaya uymayan iş yerlerine 88 bin 663 TL para cezası uygulanacağını ve her ay için tekrarlanacağını söyleyerek, "İş yerlerinde gerekli görevlendirmelerin yapılmaması halinde işletmeler ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Örneğin, iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi görevlendirmeyen işyerleri için 88 bin 663 TL tutarında cezai işlem uygulanacaktır ve bu ceza ilgili iş yeri kanunun belirlemiş olduğu şartları yerine getirmedikçe her ay tekrarlanacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ