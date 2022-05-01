Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı - Haberler

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Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı

Sakarya'ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Sakarya'ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Müdür İnanç yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lige yükselen Sakaryasporumuzu yürekten kutluyor, Süper Lig yolunda da başarılar diliyorum. Başta Sakaryaspor taraftarları (Tatangalar) olmak üzere sürece katkı sunan herkesin emeklerine sağlık" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, gençlik, Sakarya, Yerel, Haberler

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