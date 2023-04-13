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Yeni hal binası hızla yükseliyor

Yeni hal binası hızla yükseliyor

Yerel Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ne modern sebze ve meyve hali kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ne modern sebze ve meyve hali kazandırıyor.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın gözetiminde devam eden çalışmalarda A blokta zemin katın kolon ve perde imalatları tamamlandı. İdari binada bodrum katın tabliye betonunu atan ekipler, kolon ve perde imalatlarına ise devam ediyor. Yıkımı tamamlanmak üzere olan taş istinat duvarının hafriyat kazısını sürdüren Büyükşehir, buradaki çalışmayı tamamladıktan sonra betonarme istinat duvarı yapımına geçecek.

10 bin 245 metrekare alana kurulacak dev tesis, hal binası, idari bina, sandık deposu ve dükkan alanı olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Hal esnafının tüm ihtiyacını gidereceği yapı içerisinde 34'er adet dükkan ve sandık depoları olacak. Yine tesis içerisinde dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 tır parkı ile 63 araçlık otopark alanı hal esnafına ve vatandaşlara hizmet verecek.

Tesisin tamamlanmasının ardından Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan ve yetersiz olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut hal, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen yeni yerine taşınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Çayırova Yerel Haberler

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